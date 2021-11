Cile: questione mapuche, governo chiederà ulteriore proroga stato di eccezione in Araucania e Bio Bio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A esprimersi già in precedenza contro il prolungamento dello stato di eccezione è stata invece la presidente dell'Assemblea costituente, la rappresentante mapuche Elisa Loncon, considerata oggi una delle figure più autorevoli del panorama politico cileno. "C'è molto da riparare, dobbiamo affrontare molte questioni come paese e ogni giorno aggiungiamo delle nuove ferite", ha affermato Loncon in un messaggio sul suo profilo Twitter dopo il voto in parlamento che aveva permesso la terza proroga. "Oggi il parlamento ha deciso di proseguire con la militarizzazione del Wallmapu (nome con cui i mapuche definiscono il loro territorio ancestrale), da qui affermiamo che nessuna violenza è il cammino e che è imprescindibile avanzare nel dialogo plurinazionale", ha aggiunto. Secondo il leader mapuche Aucan Huilcaman, si sta assistendo ad una "colombianizzazione" della Macrozona Sud. "Ci sono gruppi irregolari che mirano a criminalizzare la causa indigena", ha affermato in dichiarazioni rilasciate a "Cnn Chile". (segue) (Abu)