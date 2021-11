Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Evento Anvu (associazione professionale della Polizia Locale) dal titolo "I reati stradali e le ultime novità in materia di circolazione stradale". Dopo i saluti del sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco e del delegato alla Polizia Locale Alessandro D'Amico, i lavori saranno aperti dal presidente Anvu Silvana Paci e dal segretario generale Anvu Gaetano Barione. Moderatore dell'evento il dirigente comandante della Polizia Locale Ivano Berti, mentre ad affrontare nel dettaglio l'oggetto dell'evento saranno l'avv. Fabio Piccioni e il dott. Massimo Ancillotti. Civitavecchia, Palazzo del Pincio, aula Pucci (ore 9:00)- Conferenza stampa di presentazione del Jova Beach Party 2022. Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci sarà in collegamento streaming con l'artista Lorenzo Jovanotti che nel luglio 2022 si esibirà sulla spiaggia di Campo di mare in concerto. Cerveteri, Aula consiliare del Granarone, via Francesco Rosati (ore 12:00) (Rer)