Afghanistan: delegazione tedesco-olandese in visita a Kabul per colloqui con talebani

- Una delegazione tedesco-olandese è giunta oggi a Kabul per colloqui con i talebani, “autorità afgane di fatto”. È quanto comunica il ministero degli Esteri tedesco, aggiungendo che il gruppo era guidato dall'inviato speciale della Germania per l'Afghanistan e il Pakistan, Jasper Wieck, e dall'inviato speciale dei Paesi Bassi per l'Afghanistan, Emiel de Bont. Della delegazione tedesco-olandese, faceva parte anche l'ambasciatore designato di Germania a Kabul, Markus Potzel. I tre hanno incontrato i vice primi ministri di fatto, il ministro degli Esteri di fatto e il direttore dell'intelligence di fatto dell'Afghanistan, rispettivamente il mullah Abdul Ghani Baradar, Maulvi Abdul Salam Hanafi, Amir Khan Motaqi e Abdul Haq Wasiq. (segue) (Geb)