Afghanistan: delegazione tedesco-olandese in visita a Kabul per colloqui con talebani (3)

- Wieck, de Bont e Potzel hanno discusso con i talebani anche della possibilità di fornire all'Afghanistan sostegno per le necessità di base, da aggiungere all'assitenza umanitaria, con particolare riguardo ai settori della salute e dell'istruzione. Durante questi colloqui, le autorità di fatto del Paese dell'Asia centrale hanno affermato che “l'eguale accesso all'istruzione per ragazze e ragazzi” è materia di “necessità nazionale” per l'Afghanistan. In particolare, si tratta del diritto generale di frequentare la scuola primaria e secondaria “fino al 12mo grado” e della necessità per le insegnanti di proseguire il loro lavoro decisivo dal primo al 12mo grado. “I curricula per queste scuole rimarranno invariati”. (segue) (Geb)