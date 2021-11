© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono arrabbiato, sono assolutamente sereno”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte a “Piazza Pulita, su La7, in merito alle nuove nomine in Rai. “Adesso avremo ancora più forza per condurre la nostra battaglia – ha spiegato -. Raccoglieremo le firme per una iniziativa popolare" che porti a una riforma del servizio radiotelevisivo pubblico.(Rin)