Iran: dipartimento di Stato Usa, sanzioni contro hacker per interferenza su elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno accusato due sospetti hacker iraniani di interferenza elettorale, imputando loro di aver tentato di intimidire gli elettori statunitensi prima delle elezioni presidenziali dello scorso anno, inviando messaggi minacciosi e diffondendo disinformazione. E’ quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato in cui si annunciano relative sanzioni. “Attori sponsorizzati dallo stato, inclusi gruppi iraniani, si sono impegnati in attività segrete e ingannevoli per diffondere disinformazione attraverso siti web e social media progettati per minare la fiducia degli americani nelle elezioni statunitensi”, ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Gli Stati Uniti designano sei individui iraniani e un'entità iraniana, ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13848, per il loro ruolo nel tentativo di influenzare le elezioni presidenziali statunitensi del 2020. Intraprendendo questa azione, il governo degli Stati Uniti dimostra che riterremo responsabili gli attori sponsorizzati dallo Stato per aver tentato di minare la fiducia del pubblico nel processo elettorale e nelle istituzioni statunitensi”, ha concluso il capo della diplomazia di Washington.(Nys)