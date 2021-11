Bolivia: organizzazioni sociali indicono marcia "in difesa della democrazia" dopo proteste opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo l'opposizione si è divisa dopo la decisione del governo di abrogare la legge anti riciclaggio, principale focus delle proteste messe in atto da parte dei movimenti politici e civici conservatori più radicali. La Confederazione dei sindacati del commercio minorista, tra le prime a iniziare gli scioperi, ha sospeso le proteste dopo l'annuncio dell'abrogazione della controversa legge 1386. Allo stesso modo, il comitato civico della città di Santa Cruz, tra i principali fautori delle mobilitazioni iniziate l'8 novembre, ha annunciato mercoledì la sospensione delle proteste. "Sospendiamo lo sciopero a oltranza anche se ci dichiariamo in allerta e mobilitazione permanente", ha annunciato il leader del comitato, Romulo Calvo. Un passo indietro che tuttavia non è stato accolto con favore dall'ala più radicale dello stesso movimento di Santa Cruz, che ha chiesto le dimissioni di Calvo. Rimangono invece in vigore le proteste indette dal Comitato civico di Potosì, così come quella dell'Assemblea di La Paz. (segue) (Brb)