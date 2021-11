Bolivia: organizzazioni sociali indicono marcia "in difesa della democrazia" dopo proteste opposizione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste, circoscritte inizialmente solo ai distretti di Santa Cruz e Potosì, sono arrivate anche alla capitale La Paz, dove si sono verificati scontri tra fazioni opposte di sostenitori del Mas e dei movimenti civici che fanno capo all'opposizione. La polizia, segnala il quotidiano "El Deber", è intervenuta nel centro della capitale con gas lacrimogeni per cercare di dividere le fazioni e porre fine agli scontri avvenuti di fronte al palazzo del Comune. Scontri tra fazioni nel quadro delle proteste contro il governo del Mas sono stati segnalati anche a Santa Cruz, dove la polizia riporta nove agenti feriti. Un agente colpito da un petardo, ha riferito il comandante della Polizia, Jhonny Aguilera, versa in condizioni gravi e c'è il rischio che possa perdere un occhio. Aguilera ha riferito inoltre che a Santa Cruz sono stati effettuati 19 arresti tra i manifestanti per danneggiamenti e lesioni. (segue) (Brb)