Migranti: Albania critica le "bufale" su campi profughi per richiedenti asilo del Regno Unito

- L'Albania non sarà mai un Paese dove le nazioni più ricche collocano i loro migranti. È quanto affermato da Edi Rama, primo ministro albanese, secondo quanto riferisce il quotidiano britannico "Financial Times". Le dichiarazioni giungono dopo le notizie circolate su alcuni media, secondo cui l’Albania potrebbe prepararsi a ospitare i migranti clandestini che arrivano dal canale della Manica. La notizia è stata smentita anche dal ministro degli Esteri albanese Olta Xhacka, che in un post su Twitter l'ha definita "la solita vecchia bufala". Nell'ultimo anno, circa 23.500 persone sono sbarcate sulle coste britanniche. Il ministero dell'Interno ha definito "rischioso" per le vite dei migranti, l'attraversamento della Manica, promettendo di fare "tutto il possibile per rompere questo modello di business" portato avanti dalle bande di contrabbandieri.(Rel)