Omicidio Willy: insulti e accuse in aula tra gli imputati, così si scioglie la "Banda di Artena"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si insultano e si accusano a vicenda scaricandosi addosso la responsabilità dell'omicidio di Willy. I legami che tenevano uniti i componenti della "Banda di Artena" non sembrano esserci più ed è apparso chiaro questa mattina in corte d'assise a Frosinone dove si sta svolgendo il processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano ucciso a calci e pugni il 6 settembre 2020 a Colleferro. Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli accusati dell'omicidio, questa mattina erano chiamati all'esame degli imputati a cui si sono sottoposti ad eccezione di Pincarelli che ha preferito la strada delle dichiarazioni spontanee. Ognuno ha aggiunto un tassello che sembra appartenere ad un puzzle diverso: Marco Bianchi sostiene di aver colpito il ragazzo solo con un calcio ad un fianco; Gabriele Bianchi dice di aver colpito Samuele Cenciarelli, l'amico di Willy, e di non aver toccato il 21enne ma di aver visto Belleggia prenderlo a calci mentre era a terra; Belleggia dice di aver visto Marco che, dopo due calci a Willy, lo tempestava di pugni; per ultimo Pincarelli dice che quella sera, da ubriaco, ha dato "due pizze" ad un ragazzo che era per terra senza sapere se fosse Willy o qualcun altro. (segue) (Rer)