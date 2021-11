Omicidio Willy: insulti e accuse in aula tra gli imputati, così si scioglie la "Banda di Artena" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ragazzo è caduto ma poi si si è rialzato e Omar Shabani (l'amico dei fratelli Bianchi che li ha chiamati per intervenire nella rissa, ndr) mi ha detto che non c'entravano nulla. 'Oh Dio, mi sono detto, ho colpito senza motivo un ragazzo'". A colpire Willy "è stato Belleggia e Pincarelli, lo diceva Omar Shabani, in macchina mentre tornavamo ad Artena". Ha detto ancora Marco. Omar Shabani "si è arrabbiato con Belleggia che era entrato in macchina senza chiedere nulla dicendogli 'sei un pezzo di ... perché non dovevi colpire il ragazzo" riferendosi a Willy. "Quando c'era la discussione - ha detto Marco Bianchi riportando le parole di Tondinelli rivolte a Belleggia - te ne sei scappato poi quando sono arrivati i Bianchi ti sei fatto il forte e hai colpito il ragazzo. Lo diceva anche Vittorio Tondinelli, che aggiungeva che Willy, mentre era a terra per i colpi di Belleggia, Pincarelli gli ha dato tre o quattro pugni al petto". (segue) (Rer)