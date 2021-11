Omicidio Willy: insulti e accuse in aula tra gli imputati, così si scioglie la "Banda di Artena" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gabriele invece dice di averlo visto con i suoi occhi "Francesco Belleggia sferrare un calcio sinistro al mento, tra la mandibola e l'orecchio destro di Willy". Il ragazzo "è caduto a terra e mentre si rialzava, Belleggia gli ha dato un calcio al collo senza pietà. Una cosa così Marco non l'avrebbe mai fatta. Lì Willy è svenuto". Nel momento caotico " ho visto un ragazzo" Samuele Cenciareli "che fissava Marco e temendo che volesse aggredirlo, "l'ho colpito con un calcio che lo manda a schiantarsi contro una macchina. Mentre lo guardo e mi aspetto una reazione, lui mi dice che non c'entra nulla e capisco di aver sbagliato". Una versione che va in controtendenza con gli altri testimoni che indicano in Willy come il giovane che colpito è andato a sbattere contro la macchina. Gabriele Bianchi non sa spiegare questa confusione, ma conferma con certezza la sua versione. Si accalora poi contro chi li definisce dei mostri senza neanche conoscerli e che "tutti si sono accanito contro i fratelli Bianchi". (segue) (Rer)