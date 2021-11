Iraq-Polonia: telefonata tra premier, focus su migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha ricevuto oggi una telefonata dall'omologo della Polonia, Mateusz Morawiecki. Lo riferisce un comunicato stampa dell'ufficio del primo ministro iracheno. Le parti hanno discusso dei legami dell'Iraq con la Polonia e con l'Unione europea e delle modalità per svilupparli. "L'Ue è un partner cruciale dell'Iraq", ha detto Al Kadhimi, ribadendo "l'impegno del suo governo a investire nei legami storici con l'Unione per un'ulteriore cooperazione in futuro". Da parte sua, prosegue la nota di Baghdad, Morawiecki ha affermato il "sostegno della Polonia all'Iraq e al suo governo nel rafforzare la stabilità all'interno e all'esterno dell'Iraq". Al Kadhimi e Morawiecki hanno condiviso si sono confrontati sui modi per affrontare la situazione dei migranti iracheni bloccati ai confini polacchi. (Res)