Cile: questione mapuche, governo chiederà ulteriore proroga stato di eccezione in Araucania e Bio Bio

22 luglio 2021

- Il governo del Cile chiederà al parlamento di approvare una quarta proroga dello stato di "eccezione costituzionale" già in vigore dall'11 ottobre nelle regioni dell'Araucania e del Bio Bio. Obiettivo della misura, che prolungherebbe per altre due settimane lo spiegamento delle Forze armate in appoggio a quelle di Sicurezza fino all'11 dicembre, è quello di fare fronte alle crescenti violenze che attraversano il territorio dove operano gruppi armati presumibilmente legati alle rivendicazioni ancestrali della comunità indigena mapuche. "E' obbligo dello Stato adottare tutte le misure che mette a disposizione la legge vigente così come tutti gli strumenti dello Stato per restituire l'ordine pubblico", ha dichiarato oggi alla stampa il ministro della Difesa, Baldo Prokurica. Un primo bilancio stilato dal ministro parla di 91 arresti effettuati nel corso di 2.400 operazioni militari effettuate da Polizia e militari e 33.000 controlli. Secondo il ministro degli Interni, Rodrigo Delgado, nel contesto dello stato di eccezione sono diminuiti del 42 per cento le azioni violente, e dell'82 per cento le usurpazioni. (segue) (Abu)