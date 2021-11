Lazio: Zingaretti, per Roma quota investimenti rilevante e grande espansione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Sappiamo poi che il sindaco Gualtieri sta già lavorando, in collegamento con noi, sulla programmazione per il Giubileo - ha aggiunto il governatore-. Abbiamo veramente una fase di grande espensione della buona spesa pubblica su tre grandi capitoli: digitalizzazione, green economy, per creare lavoro e cambiare in meglio il territorio, e inclusione sociale. Posso dire che forse mai c'è stata una capacità di investimento finanziario nella storia della regione Lazio come quello che stiamo vivendo in questo momento. Quindi è importante partire, partire bene e partire in maniera collegiale come stiamo facendo in queste ore", ha concluso Zingaretti. (Rer)