Imprese: Galli, Inwit è intrinsecamente sostenibile

- Il nuovo piano industriale di Inwit definito a novembre è stato un "punto molto importante di svolta anche in termini di sostenibilità". Lo ha detto il direttore finanziario di Inwit, Diego Galli, intervenendo all'evento virtuale "Beyond Esg & Sustainability. A new strategic direction", organizzato da Mediobanca. "In questa fase di rinnovamento abbiamo definito un nuovo piano di sostenibilità pienamente integrato con il piano industriale", ha aggiunto per poi spiegare che come società Inwit "è intrinsecamente sostenibile, ha al cuore del suo modello di business la condivisione che porta efficienza sia economica che ambianetale" ad esempio "invece di due torri molto spesso ce n'è una sola, con i benefici ambientali che ne derivano". (segue) (Rin)