Lavoro: Brunetta, problema navigator si può risolvere

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- "Ne abbiamo già parlato a margine dell’incontro con i sindacati sulle pensioni. Certamente quello dei navigator è un problema che si può risolvere e che si può risolvere senza grandi difficoltà. Io credo che non vada detto di no a nessun giovane, a nessun professionista che abbia acquisito un’esperienza. Naturalmente tutto va fatto sulla base della legge, delle selezioni e dei concorsi. Io sto cercando tanti giovani bravi, se questi navigatori sono giovani certamente e bravi – lo penso - perché no? Ne abbiamo già discusso. Se il dossier capiterà sul mio tavolo, lo tratterò ben volentieri assieme al collega Orlando". Lo ha sottolineato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a margine del Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione promosso da Coldiretti. (Com)