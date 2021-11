Medio Oriente: membri del Quartetto preoccupati per violenza in Cisgiordania e a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli inviati del Quartetto per il Medio Oriente dell'Unione Europea, della Federazione Russa, gli Stati Uniti e le Nazioni Unite si sono incontrati di persona a Oslo, in Norvegia, a seguito di un importante incontro del Comitato di collegamento ad hoc dedicato alla situazione dell'economia palestinese. Lo riferisce un comunicato stampa congiunto diramato dagli inviati del Quartetto per il Medio Oriente. Gli inviati accolgono con favore i passi annunciati da Israele per aiutare l'Autorità palestinese alle prese con una crisi fiscale. Gli inviati rimangono profondamente preoccupati per gli sviluppi in Cisgiordania, Gerusalemme e Striscia di Gaza, compresi gli atti di violenza in corso in Cisgiordania, l'avanzamento della costruzione di nuove unità abitative negli insediamenti e l'insostenibile crisi fiscale all'interno dell’Autorità nazionale palestinese e le minacce di violenza dalla Striscia di Gaza. In questo contesto, il Quartetto sottolinea l'urgente necessità che tutte le parti adottino ulteriori misure per affrontare queste sfide direttamente attraverso riforme fiscali e di altro tipo, nonché per evitare misure unilaterali che esacerbano le tensioni e minano le prospettive di pace. Gli inviati hanno rilevato l'urgente necessità di affrontare la fragile situazione a Gaza, con il sostegno di tutte le parti interessate, anche nella regione, garantendo la continuità degli sforzi umanitari e un allentamento delle restrizioni di accesso e movimento per le persone e delle merci. Gli inviati del Quartetto hanno sottolineato l'urgenza della situazione e l'importanza di adottare passi costruttivi per promuovere una soluzione a due Stati. Hanno ulteriormente sottolineato l'importanza del rispetto dei diritti umani e delle azioni dei gruppi della società civile. Infine, gli inviati hanno convenuto di lavorare per una risoluzione del conflitto e continuare le consultazioni con le parti e i principali attori regionali. (Res)