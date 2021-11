Migranti: valico ferroviario polacco-bielorusso a Kuznica potrebbe essere chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valico ferroviario di Kuznica, al confine tra Polonia e Bielorussia, potrebbe essere chiuso in relazione alla crisi migratoria che si sta consumando alla frontiera. Lo si legge in un comunicato del ministero dell’Interno. Il suo titolare, Mariusz Kaminski, ha dato mandato al comandante della Guardia di frontiera di rivolgersi al direttore del Comitato statale di frontiera della Bielorussia con la richiesta di stabilizzare la situazione nei pressi del valico. Se non dovesse esserci risposta a questo appello, la Polonia chiuderà il valico al traffico ferroviario. Varsavia ha anche fissato un termine per la stabilizzazione della situazione al confine, ovvero il 21 novembre. (Vap)