- "A nostro avviso i fratelli Marco e Gabriele Bianchi hanno espresso con chiarezza la loro posizione e le loro responsabilità. Hanno fugato tutti i dubbi e alla corte non può non essere chiara la loro posizione". Lo ha detto ad Agenzia Nova l'avvocato Massimiliano Pica, legale di Marco e Gabriele Bianchi, imputati nel processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte.(Rer)