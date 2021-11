© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo me, quella di Francesco Belleggia è stata una ricostruzione lineare. Non ci sono state contestazioni e non si è mai contraddetto. Inoltre ci sono riscontri a ciò che dice". Lo ha detto ad Agenzia Nova l'avvocato Vito Perugini, legale di Francesco Belleggia, uno dei quattro imputati nel processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. (Rer)