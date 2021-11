Lavoro: Flai Cgil Roma sud Pomezia Castelli, Ipercarni condannata per attività antisindacale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Società Ipercarni S.r.l. la cui attività è la produzione di commercio e lavorazioni carni è stata condannata per attività antisindacale ex art. 28 legge 300/70”. A darne notizia è il Segretario generale della Flai Cgil Roma Sud Pomezia Castelli, Moranti Gianfranco. "Dopo l’ordinanza dell’aprile scorso da parte del Giudice del Lavoro di Velletri che rigettava il ricorso presentato dal sindacato per comportamento antisindacale, la Flai Cgil Territoriale presentava opposizione impugnando il Decreto emesso. Il 16 novembre 2021 il Giudice del tribunale di Velletri ha accolto l’opposizione riformando il Decreto dell’aprile scorso dichiarando l’antisindacabilità della condotta della Società consistita nell’aver inoltrato, a mezzo dei propri legali di fiducia, una diffida al Rappresentante Sindacale Flai Cgil per aver 'osato' pubblicare sul suo 'stato' whatsapp, con commento non offensivo, una nota aziendale scritta che rispondeva ad una richiesta di chiarimenti (esigenza collettiva) da parte dello stesso e pertanto di chiaro contenuto sindacale e non riservato", si legge nella nota del sindacalista. (segue) (Com)