Lavoro: Flai Cgil Roma sud Pomezia Castelli, Ipercarni condannata per attività antisindacale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La società datrice - continua Moranti - non può sindacare né censurare il modo e lo strumento scelto (lecito) dal rappresentante sindacale per la diffusione di testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro, non può censurare il 'perimetro' della sua azione e non può sostenere che la pubblicazione di una lettera aziendale inviata al Rappresentante Sindacale in risposta ad una richiesta sindacale lede il diritto della riservatezza e della segretezza, trattandosi appunto di materiale riconducibile ad attività sindacale e quindi di interesse collettivo degli iscritti all’organizzazione sindacale. La pubblicazione di comunicazioni sindacali prive di riservatezza sul proprio stato whatsapp, dove potenzialmente anche soggetti estranei all’azienda possono venire a conoscenza, è considerata alla pari della circolazione all’esterno di una comunicazione sindacale tramite volantinaggio per strada con consegna ai passanti. Il Giudice del Lavoro - conclude Moranti - nell’accogliere il ricorso ha ordinato alla Società Ipercarni Srl di cessare la condotta antisindacale revocando la diffida inoltrata alla Rsu Flai Cgil, dandone comunicazione con affissione dell’atto di revoca nelle bacheche aziendali e ha condannato a rimborsare alla Flai Cgil le spese processuali, anche della fase sommaria". (Com)