Covid: Brunetta, restrizioni solo per non vaccinati è misura di buon senso

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- L'idea di applicare restrizioni solamente ai non vaccinati, in caso di cambiamenti di colore, mi sembra "una misura di buon senso, che mi impegnerò ad affermare in Consiglio dei ministri". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo al Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione organizzato dalla Coldiretti. "Se questo vuol dire far lavorare l'Italia, qualificare i consumi e le filiere, tenerli in vita, non vedo ragione perché ci siano dubbi nell'adottare queste misure", ha proseguito. Bisognerà garantire la fruizione di consumi "a chi ha fatto scelte di responsabilità" e "precludere la socialità a chi ha fatto scelte egoiste", ha spiegato. Questa "non è una minaccia alla loro libertà, ma una difesa della libertà di tutti gli altri", ha concluso. (Rin)