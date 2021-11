Lazio: Zingaretti, si apre stagione di investimenti senza precedenti, regione riparte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infine il Fondo sviluppo e coesione, con l'obiettivo credibile e raggiungibile di 2,5 miliardi di investimenti su progetti da negoziare con i ministeri competenti, come il confronto molto importante partito oggi con il ministro Giovannini", ha aggiunto il governatore, precisando che "Pnrr: il Lazio parte" è il titolo di "una serie di eventi che metteremo in campo per presentare i primi atti concreti in Italia e in particolare nella nostra Regione. Lo stanziamento di 1,2 miliardi di euro del Pnrr riguarderà alcune voci molto chiare e concrete che cambieranno non poco il volto della nostra comunità: 695 milioni per la nuova sanità digitale e di prossimità; 261 milioni per trasporti e mobilità (di cui 41 per il rinnovo dei treni e 47 dei bus più altri investimenti); 240 milioni per il miglioramento della qualità dell'edilizia popolare e della casa più 313 di fondi regionali, per cui parliamo di oltre 550 milioni sulla casa che entrano direttamente nella programmazione", ha continuato. (segue) (Rer)