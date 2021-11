Lazio: Zingaretti, si apre stagione di investimenti senza precedenti, regione riparte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei prossimi giorni ci saranno tre eventi per presentare il merito delle proposte sui tre diversi ambiti, che sono già in jna fase molto avanzata della programmazione. Inoltre stiamo impegnando 24 milioni per il miglioramento e il rafforzamento della pubblica amministrazione per dei tecnici nell'ottica della gestione della programmazione dei fondi del Pnrr. Questo è il calcio d'inizio, poi ogni 30 giorni terremo una riunione come stasera per verificare e monitorare l'attuazione", ha concluso Zingaretti. (Rer)