20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsto per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEIl presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, l'assessore regionale alla Casa e Housing Sociale, Alessandro Mattinzoli, con il ministro per gli affari regionali e per le autonomie, Mariastella Gelmini, partecipano al convegno “Sicuro, verde, sociale: un nuovo piano casa”. Ai lavori prende parte, in video-collegamento, anche il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini.Palazzo Pirelli, auditorium Gaber , piazza Duca d'Aosta (dalle ore 9:30)L'assessore all'ambiente e clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo introduce gli Stati generali rete natura 2000, nell'ambito del progetto Life Gestire Ip 2020, dedicati quest'anno a “Biodiversità e cambiamenti climatici”.Palazzo Lombardia, auditorium “Testori”, piazza Città di Lombardia (Ore 9:45)L'assessore regionale all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi, interviene alla presentazione alla stampa del progetto definitivo relativo al Centro di recupero degli animali selvatici ed esotici. Partecipano anche Samuele Alghisi, presidente della Provincia di Brescia, e Guido Galperti, vicepresidente della Provincia di Brescia.sede del Comando della Polizia Provinciale, via Romiglia – Brescia (ore 10)L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, interviene al “Torneo internazionale scherma non vedenti Città di Milano”.Istituto dei Ciechi, via Vivaio, 7 (ore 13.30)VARIEPresidio per ricordare il Transgender Day of Remembrance (TDoR), la giornata internazionale (20 novembre), per la commemorazione delle persone trans che hanno perso la vita a causa della violenza transfobica.Palazzo Pirelli, via Filzi, 22 ( ore 10)Presentazione Social Innovation Campus 2022: Il timone alle nuove generazioni”. In MIND, confronto tra studenti, cooperatori, terzo settore, aziende, finanza, università, ricerca e istituzioni su "Social Tech per le Comunità del Futuro". Intervengono, tra gli altri: Massimo Minelli, Presidente Fondazione Triulza; Stefano Bolognini, Assessore allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione, Regione Lombardia; Mario Calderini, Professore ordinario alla school of management del Politecnico di Milano e Presidente del comitato scientifico del social innovation campus; Maria Pia Abbracchio, Pro Rettore Università degli Studi di Milano.Social Innovation Academy di MIND-Milano Innovation District (Ore 11:30 - 13)L’economia della Lombardia – aggiornamento congiunturale”Sede di Milano della Banca d’Italia, via Cordusio, 5 (ore 12)Convegno “Milano centro d'Europa” organizzato dalla Lega per Salvini Premier Milano. Intervengono l'On. Giulio Centemero, l'europarlamentare Alessandro Panza e il commissario provinciale di Milano Stefano Bolognini. Modera l'incontro Fabio Massa, giornalista di Affaritaliani.it. Prima del convegno, alle ore 18:15, i relatori saranno a disposizione della stampa.Centro congressi Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61 (ore 18:30)Quando riapriamo il Naviglio di Paderno? Intervengono, tra gli altri, Roberto Biscardini e Aldo Brichetti (autori del libro “Le conche”) e Valeria Chinaglia, direttore del Consorzio Est Ticino Villoresi.Cascina Maria, via Cascina Maria, 1 Paderno d'Adda (Lc) (ore 20:30)MONZAPresentazione del progetto “Mobilità Garantita”. Intervengono il Sindaco Dario Allevi e l'assessore alle politiche sociali, Désirée Merlini.Centro Diurno Disabili, Via Silva, 36 (ore 10)Il Sindaco Dario Allevi e l’assessore alle attività produttive e alla cultura Massimiliano Longo presentano il programma di Christmas Monza 2021Comune di Monza, Sala Consiglio, 2° piano Piazza Trento e Trieste (ore 11)Il Sindaco Dario Allevi con l’Assessore Martina Sassoli e il Consigliere di F.I.D.A.P.A BPW Italy Modoetia Corona Ferrea, Raffaella Pirotta, presentano “I muri del silenzio quando l’omertà diventa complice della violenza”. Intervengono: Giusy Versace, atleta paralimpica, deputato della Repubblica Italiana e promotrice della mostra e Mjriam Bon, fotografa.Orangerie della Villa Reale di Monza, Viale Brianza (ore 13)Preview per la stampa della mostra “Da Napoleone al terzo millennio: gli artisti e il Parco di Monza”. Intervengono l'assessore alla Cultura Massimiliano Longo e il Presidente del “Comitato per il bicentenario napoleonico 1821 – 2021”, Marina Rosa.Musei Civici, Via Teodolinda, 4 (ore 18) (Rem)