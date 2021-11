Difesa: ammiraglio Bauer (Nato), test missile ipersonico cinese è molto preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il test del missile ipersonico da parte della Cina è stato uno sviluppo “molto preoccupante”. Lo ha dichiarato il chair del Comitato militare della Nato, ammiraglio Rob Bauer, parlando in un briefing con alcuni giornalisti organizzato in occasione del 70esimo anniversario del Nato Defense College (Ndc), la principale istituzione accademica dell'Alleanza atlantica. Secondo Bauer, la preoccupazione non riguarda solo la velocità del missile testato da Pechino, ma anche la sua capacità di trasportare armi nucleari e la sua capacità di volare al di sopra del Polo sud e Polo nord. “Questo fatto è nuovo”, ha sottolineato Bauer, osservando che ad oggi gli “accessi” di minacce come quella missilistica non avvenivano dai poli.(Res)