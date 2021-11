Lavoro: Brunetta, rispondere a carenza manodopera con buona immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- L'onda di crescita che stiamo avendo porterà a una richiesta di forza lavoro che non abbiamo nel nostro Paese e che dovremo procurarci da fuori, con "decreti flussi fatti bene". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo al Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione organizzato dalla Coldiretti. Sarà necessario "costruire razionalmente, tutti insieme, un'immigrazione buona, da domanda", ha proseguito, "che va distinta dall'immigrazione da offerta, che è quella per disperazione". Si tratterà di "collocare i migranti dentro percorsi precostituiti, razionalizzati", per coprire quei "buchi spaventosi nell'offerta di manodopera che abbiamo sia nell'edilizia che nell'agricoltura", ha concluso. (Rin)