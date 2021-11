Vaccino: Moles, campagna fondamentale per sensibilizzare indecisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da domenica scorsa sta andando in onda sulle reti Rai, in tv, in radio e sui social, il terzo spot della campagna di sensibilizzazione, fatta dal mio Dipartimento con la Presidenza del Consiglio. Abbiamo voluto che i protagonisti fossero testimonial famosi ma anche cittadini comuni. Riteniamo sia fondamentale continuare a spiegare alle persone con la massima chiarezza i vantaggi del vaccino". Lo ha detto il sottosegretario all’Editoria Giuseppe Moles, in una intervista radio e video a "Radio Radicale". "La campagna vaccinale fino ad ora è andata benissimo, ma sappiamo bene che solo con il raggiungimento dell’immunità di gregge saremo in grado di continuare a mettere il virus nell’angolo - ha aggiunto -. Io spero che presto arrivi una cura contro il Covid ma per ora abbiamo solo il vaccino, abbiamo la terza dose che è fondamentale, quindi è importante sensibilizzare le persone che non si sono vaccinate. Dobbiamo continuare a spiegare loro con serenità che bisogna affidarsi alla scienza". (com)