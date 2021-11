Italia-Israele: martedì webinar sulle nuove frontiere del foodtech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 23 novembre alle ore 11:00 si terrà un webinar sul settore foodtech denominato "Nuove frontiere del foodtech - l'esperienza di Israele" organizzato dal Dipartimento per gli Affari economici e scientifici dell’ambasciata d’Israele in Italia, con la partecipazione di aziende e start-up israeliane e italiane, dell’Israel Export Institute e del Good Food Institute israeliano. E' previsto il servizio di traduzione in italiano. Per registrarsi al webinar: https://zoom.us/webinar/register/WN_ml9EwaPaSX6V1qxgMprsVQ (Res)