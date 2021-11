Niger: Francia, "neutralizzati" circa 20 combattenti islamisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha "neutralizzato" una ventina di jihadisti in Niger durante un'operazione aerea che ha visto l'uso di caccia, droni Reaper ed elicotteri Tigre. Lo ha reso noto il colonnello Pascal Ianni, portavoce dello Stato maggiore francese. Non sono stati forniti dettagli sull'eventuale uccisione degli jihadisti colpiti. Il gruppo includeva in tutto una quarantina di combattenti nella zona detta "delle tre frontiere", dove il Niger confina con il Mali e il Burkina Faso. Il portavoce ha precisato che si tratta di un'area dove abitualmente si trova il Gruppo di sostegno all’islam e ai musulmani (Gsim). (Frp)