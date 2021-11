Milano: Diocesi, rinnovato servizio di accoglienza e ascolto per minori abusati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per prevenire e contrastare gli abusi a danno dei minori e delle persone vulnerabili, la Diocesi di Milano introduce un nuovo strumento. In occasione della prima "Giornata nazionale di preghiera per le vittime", promossa dalla Conferenza episcopale italiana, l'Arcivescovo, mons. Mario Delpini, ha promulgato un decreto con il quale costituisce il Servizio di ascolto del Referente diocesano per la Tutela dei Minori. Tale servizio - si legge nel decreto, da oggi online sul portale della Diocesi - ha il compito di offrire "prima accoglienza e ascolto di coloro che si dichiarano vittime di abusi in ambito ecclesiale, avvenuti nel passato o attuali, così come delle persone che sono a conoscenza di una situazione di presunto abuso in ambito ecclesiale". "Invochiamo lo Spirito che illumini la nostra Chiesa - ha detto l'Arcivescovo nel corso della celebrazione che si è svolta oggi pomeriggio in Duomo, in occasione della giornata nazionale di preghiera -. Ci insegni le vie per prenderci cura delle vittime degli abusi perché nessuno si senta abbandonato. Ci ispiri a rendere sempre più adeguati gli strumenti di formazione e prevenzione che nella nostra Diocesi prendono forma più precisa e articolata". E rivolgendosi in particolare alle vittime, ha sottolineato: "Invochiamo lo Spirito che scenda nel cuore di chi soffre e sia medicina per le ferite. L'abuso sui piccoli, sui minori, sui fragili è un dramma che lascia ferite profonde, forse inguaribili; le vittime di abusi sono ferite nella loro più profonda intimità, nella stima di sé, nella fiducia nella vita, nella spontanea aspettativa di ricevere bene dagli adulti che stanno vicini".