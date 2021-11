Milano: Diocesi, rinnovato servizio di accoglienza e ascolto per minori abusati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il nuovo Servizio si rafforza la strategia di contrasto al fenomeno degli abusi in ambito ecclesiale, così come è definita dalle linee guida per la Tutela dei Minori e delle persone vulnerabili della Cei. Al referente diocesano per la Tutela dei Minori, organismo istituito il 23 febbraio 2019, è assegnato “il compito di coordinare e accompagnare l'impegno della diocesi in questo ambito, con particolare riferimento alla promozione pastorale, informazione e formazione, al fine di favorire una vera cultura di prevenzione degli abusi sessuali, considerati anche nel loro rapporto con gli abusi di potere e di coscienza”. Fin dalla sua costituzione, l'organismo del Referente diocesano è presieduto, con nomina dell'Arcivescovo, dall'ex presidente del Tribunale di Milano, dott.sa Livia Pomodoro, presente alla celebrazione di oggi in Duomo. Ulteriore organismo rimane la Commissione diocesana per la tutela dei minori, istituita dall'Arcivescovo l'11 febbraio 2019, a cui sono affidate “competenze relative alla prevenzione e alla formazione, in particolare con riferimento alla predisposizione, all'aggiornamento e all'attuazione di linee guida diocesane nell'ambito della tutela dei minori”. Nel novembre 2019 la Commissione ha pubblicato il volume Formazione e prevenzione, che contiene le linee guida diocesane in materia di prevenzione. Per individuare i Responsabili del Servizio di ascolto “sono stati considerati attentamente i requisiti previsti dalle indicazioni nazionali. Nello svolgimento del loro incarico, potranno riferirsi a uno o più membri dell'équipe di esperti del Referente diocesano per la Tutela dei Minori, per ricevere indicazioni o suggerimenti”. Sul portale web della Diocesi di Milano è stata da tempo creata una sezione dedicata alla tutela dei minori, dove, oltre alla documentazione utile, è possibile compilare un form per essere contattati dal Servizio di ascolto del Referente diocesano. (Com)