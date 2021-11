Etiopia: inviato Usa Feltman di nuovo ad Addis Abeba per mediare nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d'Africa, Jeffrey Feltman, è atteso oggi nuovamente in Etiopia, dove resterà fino a sabato prossimo nel tentativo di mediare fra le parti in conflitto. Durante la sua permanenza, riferisce il dipartimento Usa in una nota, Feltman incontrerà alti funzionari del governo, rappresentanti dell'Unione africana e altri partner internazionali "per discutere le opportunità che promuovono una cessazione negoziata e sostenibile delle ostilità e la fine del conflitto". Gli Stati Uniti - prosegue la nota - restano impegnati a promuovere un'Etiopia prospera e in pace, e a garantire che gli aiuti umanitari salvavita raggiungano tutti i cittadini etiopi bisognosi. Il viaggio segue quello effettuato da Feltman in Etiopia lo scorso 4 novembre, quando è stato ricevuto dal presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat. Nel corso dei colloqui, come riferito dallo stesso Mahamat sul suo profilo Twitter, le due parti hanno avuto "uno scambio di opinioni sugli sviluppi in Etiopia e Sudan, compresi i nostri rispettivi sforzi con gli attori nazionali e regionali che lavorano per il dialogo e soluzioni politiche". (segue) (Nys)