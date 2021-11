Famiglia: Fedriga (Regioni), incremento fondo di 50 milioni per favorire rientro al lavoro lavoratrici madri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi abbiamo sancito un’intesa in Conferenza Unificata su un decreto che stabilisce le modalità e finalità di spesa degli ulteriori 50 milioni di euro del “fondo per le politiche della famiglia” per l’anno 2021”, previsti dalla legge di bilancio del 2020: lo annuncia a margine della Conferenza unificata, il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga. “E’ una notizia molto positiva sul piano sociale – aggiunge Fedriga – perché tali risorse sono destinate alle progettualità delle imprese che favoriscono il più ampio sostegno all’occupazione delle lavoratrici madri e in particolare per il rientro al lavoro dopo il parto”. (Rin)