Ue: domani quinto dialogo strutturato per visione Europa vicina ai cittadini

Al via il quinto Dialogo Strutturato dedicato alla partecipazione delle nuove generazioni per una visione di Europa più vicina ai cittadini nell'ambito del progetto #madebycitizen4cohesionSi svolgerà domani, 19 novembre dalle 10 alle 13:15 in videoconferenza il quinto Dialogo Strutturato dedicato all'obiettivo di policy "un'Europa più vicina ai cittadini" promosso ed organizzato dal Cinsedo - Centro INterregionale Studi E Documentazione, con il progetto #madebycitizen4cohesion cofinanziato dalla direzione generale della Politica regionale e urbana (Dg Regio) della Commissione europea. L'evento si colloca nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa, l'iniziativa di consultazione pubblica promossa da Parlamento, Consiglio e Commissione europea, per incoraggiare la partecipazione dei cittadini al progetto europeo. La Conferenza prevede una serie di eventi, sia fisici che online, e mette a disposizione di tutti una piattaforma interattiva e multilingue che rappresenta un luogo "aperto" in cui i cittadini dei Paesi UE hanno modo di esprimersi e dare il proprio contributo su diverse tematiche fondamentali per il futuro del processo di integrazione europea. Il Dialogo strutturato intende raccogliere input conoscitivi e diffondere la conoscenza dei temi europei tra i cittadini e soprattutto i più giovani, infatti i veri protagonisti saranno gli studenti delle scuole che parteciperanno al Dialogo e che apprenderanno il funzionamento della Conferenza sul Futuro dell'Europa e acquisiranno una maggiore consapevolezza dell'essere cittadini europei, anche contribuendo con le loro idee a costruire un'Europa più vicina. All'evento, aperto da Gaetano Armao, Vicepresidente della Regione Siciliana e Coordinatore della Commissione Affari europei e internazionali della Conferenza delle Regioni, e moderato da Luciano Caveri, Assessore della Regione Valle d'Aosta, interverranno rappresentanti della Commissione europea, Francesco Amodeo, esperti del settore, Marco Scurria, e rappresentanti di organizzazioni della società civile, Luana Moresco della Fondazione Megalizzi. Ma soprattutto sarà dato ampio spazio agli studenti delle classi partecipanti al Dialogo Strutturato, che - tramite video, interviste, testimonianze - avranno la possibilità di esprimere la propria opinione e di riflettere sull'Unione europea che vorrebbero.