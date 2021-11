Imprese: Nagel (Mediobanca), già raggiunti alcuni obiettivi di sostenibilità del piano strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la pandemia, Mediobanca ha continuato a sostenere le comunità locali, in particolare per il raggiungimento della parità di genere e nella promozione di iniziative volte a favorire l’educazione finanziaria per clienti e aziende: il contributo delle istituzioni finanziarie a un mondo più sostenibile va oltre la filantropia e all’adozione di comportamenti di consumo responsabili, la vera sfida è integrare i criteri Esg nei modelli di business. Lo ha detto Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, aprendo l’evento “Beyond Esg and sustainability – a new strategic direction” organizzato dall’istituto. “Nel piano strategico al 2023 abbiamo condiviso diversi obiettivi di sostenibilità per contribuire al raggiungimento di sei tra i macro-obiettivi di sviluppo della sostenibilità promossi dalle Nazioni Unite”, ha detto, ricordando che Mediobanca ha già raggiunto alcuni degli impegni presi collegati al climate action goal. “Il 94 per cento dell’energia che utilizziamo proviene da fonti rinnovabili, nei primi due anni di piano abbiamo ridotto del 15 per cento le emissioni Scope 1 e 2 di CO2 compensando quelle rimanenti raggiungendo la neutralità carbonica: abbiamo raggiunto l’obiettivo del 40 per cento delle spese effettuate valutate secondo criteri Esg, mentre sul fornte dei clienti gli obiettivi dell’indice di soddisfazione rimangono alti”, ha concluso. (Rin)