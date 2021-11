Rifiuti: Ama, accordo con sindacati per potenziare attività igiene urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato sottoscritto oggi un accordo tra Ama e organizzazioni sindacali dell'azienda a sostegno del Piano straordinario di pulizia, richiesto dal Sindaco e varato da Roma Capitale, teso a potenziare le attività di igiene urbana fino all'inizio del nuovo anno. Lo comunica in una nota Ama spa. "L'intesa, curata dai nuovi direttore generale, Maurizio Pucci, e vice direttore, Emiliano Limiti - si legge in una nota - segna il nuovo corso delle relazioni industriali del vertice appena rinnovato. L'accordo, che scatterà il 22 novembre e terminerà il 9 gennaio, riguarda tutti i turni di lavoro dei giorni feriali e mira a incentivare i tassi di presenza in tutti i comparti operativi (sedi di zona, autorimesse, officine, impianti, ecc.) per aumentarne la produttività ed efficienza in questo particolare periodo". (segue) (Com)