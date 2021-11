﻿Reddito cittadinanza: Fassina (Leu), argine al lavoro povero, giusta linea Orlando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente, la comunicazione del ministro del Lavoro Andrea Orlando alla Camera oggi ha costretto tanti critici disinvolti e strumentali a fare i conti con i dati. È davvero surreale l'attacco al Reddito di Cittadinanza in relazione ai risultati generati in termini di occupazione visto che è entrato compiutamente a regime a fine 2019, a ridosso dell'esplosione della pandemia, ossia durante una fase nella quale abbiamo registrato la perdita di un milione di occupati". Lo scrive su Facebook il deputato di LeU Stefano Fassina, secondo cui ancora più surreale l'attacco in considerazione delle competenze e del livello di istruzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza: il ministro Orlando ha indicato che il 72 per cento dei beneficiari ha soltanto la licenza media o elementare e una lunga difficoltà nell'accesso al lavoro. "È assolutamente necessario combattere, attraverso interventi ex ante, ogni possibile frode, prosegue Fassina. Ma la vera ragione dell'offensiva contro il reddito di cittadinanza è un'altra ed è venuta fuori dall'intervento di Fratelli d'Italia: il reddito di cittadinanza è un argine al lavoro povero. Secondo gli accigliati censori del reddito di cittadinanza, chi ha bisogno di lavorare deve accontentarsi di 3 euro l'ora e ringraziare chi gli 'offre' un lavoro. Dovremmo tutti essere impegnati a combattere il lavoro povero. Invece, le destre e i liberisti di complemento vogliono tornare all'800, al lavoro merce come tutte le altre. La difesa del Reddito di cittadinanza deve andare insieme al potenziamento dei servizi di inserimento al lavoro e delle politiche attive, come il ministero del Lavoro, in particolare con l'Anpal e il programma 'Garanzia Occupabilità dei Lavoratori' ha incominciato a fare, conclude Fassina. (Rin)