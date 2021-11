Imprese: Nagel (Mediobanca), temi Esg non sono un obbligo ma opportunità per creare valore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tematiche Esg non devono essere percepite come un obbligo, ma come un’opportunità in grado di generare valore per tutti gli stakeholders: abbiamo il dovere sociale di sostenere la transizione verso un modello economico più sostenibile. Lo ha detto Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, aprendo l’evento “Beyond Esg and sustainability – a new strategic direction” organizzato dall’istituto. “Allo stesso tempo siamo consapevoli dell’importanza delle tematiche Esg per la performance di lungo periodo dei nostri clienti: sostenendo il loro impegno nella gestione dei rischi Esg investiamo al contempo nella resilienza del nostro portafoglio clienti, un tema chiave anche alla luce delle della crescente attenzione da parte dei regolatori del mondo bancario”, ha spiegato, aggiungendo che il gruppo ha adottato una politica Esg “molto rigorosa”, con linee guida settoriale specifiche sulla biodiversità e la presa in considerazione dei criteri Esg nelle attività di finanziamento e nelle decisioni di investimento. L’intenzione, ha continuato, è “consolidare i canali di raccolta Esg come parte della diversificazione delle fonti di finanziamento, rafforzando la transizione del portafoglio della banca”. (Rin)