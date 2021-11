Difesa: Carta (Leonardo), autonomia strategica europea non è in contrapposizione con Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autonomia strategica europea non è in contrapposizione con i rapporti nell’Alleanza atlantica. Lo ha affermato Luciano Carta, presidente di Leonardo, prendendo parte alla tavola rotonda “Autonomia strategica e difesa: la posta in gioco per l’Europa e per l’Italia”. All’interno della Nato “non possiamo avere due set di capacità diverse”, ha spiegato il presidente di Leonardo, rilevando come gli standard devono essere omologati fra Europa e partner oltreoceano. In questo rientra anche l’industria, laddove capacità e tecnologie strategiche “non possono essere realizzate a livello di un singolo Paese, ma richiedono un approccio collaborativo. “L’industria della sicurezza e della difesa hanno bisogno di un mercato dove esportare”, ha proseguito, rilevando la differenza fra il potenziale del mercato europeo e quello statunitense, che è quasi doppio. (segue) (Res)