Difesa: Carta (Leonardo), autonomia strategica europea non è in contrapposizione con Nato (2)

- In merito al concetto di sovranità tecnologica, “come industria difesa e sicurezza abbiamo suggerito” che esso sia legato alle priorità che garantiscono la sostenibilità, “un tema di grandissimo impatto sulla vita e il modo di vivere dei cittadini”, strettamente dipendente dal controllo della catena del valore. “L’autonomia della catena del valore non può significare l’autarchia”, ha rilevato Carta, perché il mondo è interconnesso, con una mutua indipendenza. Ciò si vede con la crisi relativa alla produzione chip, “che influenza il nostro vivere quotidiano” e su cui “incombe il tema del gigante asiatico”, la Cina. Mantenere un’Europa tecnologicamente all’avanguardia è un modo di conseguire un grande vantaggio competitivo, ha spiegato Carta. Si deve puntare a raggiungere questi obiettivi attraverso meccanismi che passino per una collaborazione fra Stati membri e industria. Si tratta di un fattore chiave, ha ricordato Carta, motivo per cui Leonardo investe con forza nella ricerca “per guardare con ottimismo alle sfide che ci sono poste di un futuro sostenibile”. (Res)