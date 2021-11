Perù: Petroperù perde oltre 4 milioni di dollari per proteste federazioni indigene (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo scorso 4 ottobre i manifestanti hanno occupato la stazione 5, il nucleo centrale per le attività dell'infrastruttura, da dove si trasporta tutta la produzione del circuito petrolifero di Loreto al terminal di Bayóvar, sulla costa nord. Le comunità native della regine di Loreto hanno dato il via a una protesta a oltranza per chiedere alla compagnia petrolifera di presentare un piano volto a risolvere i problemi causati dall'estrazione petrolifera nell'area e un nuovo contratto sociale. (Brb)