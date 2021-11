Imprese: Nagel (Mediobanca), istituzioni stanno ponendo basi per cultura aziendale sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evoluzione degli investimenti Esg e delle tendenze di stewardship stanno materialmente impattando l’accesso al debito e al capitale azionario: nel 2021 in particolare, abbiamo intensificato l’approfondimento su temi Esg con i principali investitori istituzionali, parte del nostro azionariato. Lo ha detto Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, aprendo l’evento “Beyond Esg and sustainability – a new strategic direction” organizzato dall’istituto. “Il dialogo è ancora in corso soprattutto per quanto riguarda standard e metriche, ma il focus su queste attività è in crescita: le istituzioni europee e italiane sono al passo con questi rapidi sviluppi e stanno ponendo le basi per una cultura aziendale sostenibile”, ha detto. (Rin)