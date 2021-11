Covid: Bernini (FI), no penalizzazioni per vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Per la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, "con i contagi in costante aumento, è evidente che la cassetta degli attrezzi anti Covid - a partire dalla durata del green pass - andrà aggiornata prima possibile alla nuova situazione epidemiologica. Per questo - continua la parlamentare in una nota - le preoccupazioni di molti governatori sono pienamente condivisibili: bisogna evitare nuovi lockdown generalizzati che comprometterebbero ripresa economica e stagione turistica, e i vaccinati dovranno essere esclusi dalle eventuali restrizioni, per un basilare principio di equità e per incentivare l’incremento di prime e terze dosi". (Com)