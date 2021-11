Senato: Catalfo (M5s), giornata dice che Lega, FI e Iv sono ormai coalizione solida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Nunzia Catalfo, vicepresidente del gruppo del Movimento cinque stelle al Senato, dichiara: "Mentre in Senato continuiamo a lavorare alacremente in vista della cruciale sessione di bilancio, in Aula accade che Lega, Forza Italia e Italia viva mandino sotto il governo votando contro i loro stessi ministri su emendamenti relativi al decreto legge Capienze. Un atteggiamento incomprensibile - prosegue la parlamentare in una nota -, a meno che non lo si legga in una direzione: queste forze politiche ormai compongono una solida coalizione, che vede Renzi, Salvini e Berlusconi tutti dalla stessa parte della barricata". (Com)