Ue-Turchia: Graziano, Ankara è membro strategico Nato ma talvolta agisce da oppositore Ue

- La Turchia è un membro strategico della Nato ma non sono mancati episodi in cui ha agito da oppositore dell’Unione europea. Lo ha detto il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell’Unione europea, intervenendo all’evento intitolato “Autonomia strategica e difesa: la posta in gioco per l'Europa e per l'Italia” organizzato dall’Istituto per gli studi di politica internazionale. Per l’Ue e la sua autonomia strategica “non esiste possibilità di duplicazione con la Nato”, la quale “ha potenzialità superiori in molti altri settori”. Tuttavia, segnala il generale, ci sono “grandi cambiamenti in questo decennio che riguardano nuovi attori statuali che agiscono in modo diverso e con maggiore assertività”. E’ il caso della Turchia, che “si proietta dal Nagorno-Karabakh, alla Libia, alla Siria, all’Afghanistan in modo innovativo”. C’è addirittura chi parla di un “neoottomanesimo”. Resta un membro strategico della Nato ma “ci sono stati momenti in cui la Turchia ha agito da oppositore dell’Ue. In altri casi è semplicemente stata più rapida”. (Res)