Imprese: all’evento di Mediobanca i fattori Esg come driver delle strategie e del mercato dei capitali

- Si è tenuto oggi l’evento “Beyond Esg and sustainability – a new strategic direction”, promosso da Mediobanca in modalità virtuale e dedicato all’approfondimento dei fattori Esg come driver delle strategie corporate e del mercato dei capitali. Stando al relativo comunicato stampa, l’amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel ha aperto l’evento con un approfondimento sul ruolo strategico del sistema finanziario nella transizione green e sulle iniziative implementate sino ad ora dal gruppo. “Il contributo delle istituzioni finanziarie a un mondo più sostenibile va in realtà oltre la filantropia e l'adozione di comportamenti di consumo responsabile: la vera sfida, ma anche opportunità, è integrare i criteri Esg nei modelli di business”, ha detto, aggiungendo che nel piano strategico di gruppo al 2023 sono stati condivisi diversi obiettivi di sostenibilità con l’intento di contribuire al raggiungimento di sei dei diciassette macro-obiettivi di sviluppo della sostenibilità promossi dall’Onu. i Unite”. Le tematiche Esg, ha continuato, rappresentano un’opportunità per generare valore per gli stakeholders. (segue) (Com)