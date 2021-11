Imprese: all’evento di Mediobanca i fattori Esg come driver delle strategie e del mercato dei capitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo adottato una politica Esg molto rigorosa, con l’obiettivo di definire linee guida strutturate per l’integrazione dei criteri Esg nelle diverse attività del gruppo, dai finanziamenti agli investimenti di fondi propri, fino all’attività di consulenza ai clienti”, ha aggiunto, ricordando che è di questi giorni la decisione di Mediobanca di aderire alla Net Zero Banking Alliance. All’intervento dell’amministratore delegato sono seguite due tavole rotonde moderate da Piero Munari, managing partner di Arwin e Partners. La prima, dal titolo “Esg, sustaibaility and impact: decise actions and tangible evidence”, ha visto la partecipazione di Alberto Chiandetti, portfolio manager di Fidelity International; Federica Rampinini, principle for responsible investments relationship manager Italy, Greece e Malta; e di Sabahat Salahuddin, director di Blackrock Investment Stewardship. La seconda tavola rotonda, dal titolo “Esg e sostenibilità: una prospettiva sull’Italia”, ha visto gli interventi di Diego Galli, chief financial officer di Inwit; Matteo Merlin, head of Green and sustainable finance di Eurizon; Luca Moroni, chief financial officer di Hera; e di Marco Spano, head of Dcm Group di Mediobanca. (Com)